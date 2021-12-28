Doğan Çanta DGN Mağazacılık özel indirimler ve elden taksit imkanı sunuyor
Ürün yelpazesi, vazgeçilmez modelleri ve birçok seçkin markaları ile Doğan Çanta DGN Mağazacılık kalitesini Kahramanmaraş’ta göstermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 17:07 28.12.2021, 18:59
Yılbaşı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulan indirimler ve kampanyalar ile birlite mağaza hesabına elden taksit imkânı sağlanıyor.
Doğan Çanta DGN cadde Mağaza Müdürü Mustafa Bolat, kampanyalarla ilgili Aksu Haber’e konuştu.
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