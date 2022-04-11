Doğan Çanta DGN Mağazacılık, yaz sezonuna hazır
Doğan Çanta DGN Mağazacılık, yeni sezonda geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2022, 15:44 11.04.2022, 19:37
Birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerle yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Doğan Çanta DGN Mağazacılık müşterilerine her türlü kolaylığı sağlıyor.
Doğan Çanta DGN Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, yaz sezonu ürünlerinin de gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
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