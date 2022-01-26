Doğan Çanta Dgn Mağazacılıktan kışa özel kampanyalar
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık çetin kış şartlarında, geniş ürün yelpazesiyle Kahramanmaraşlı müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 16:19 26.01.2022, 18:56
Doğan Çanta Dgn Mağazacılık müşterilerine birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı ürünlerde kolaylık sağlıyor.
Doğan Çanta Dgn Onikişubat Mağaza Müdürü Selahattin Tepe, kış aylarının gelmesiyle birlikte yaptıkları kampanyalar hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.
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