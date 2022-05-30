Doğaseverler Şehrin Doğal Güzelliklerini Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri etkinliğinin bir yenisi daha gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte yüksek rakımı, su kaynakları, oksijen seviyesi ve doğal manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerinin uğrak noktalarından Döngel Mağarası’ndan başlayan yolculuk şehrin doğal güzelliklerinden olan Yeşilgöz Mesire Alanında son buldu. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte doğaseverler yaklaşık 8 kilometrelik mesafe kat etti. Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar, çektikleri fotoğraflarla da hatıralarını ölümsüzleştirdi. Doğa Yürüyüşleri’ne ilişkin Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızla birlikte şehrimizin doğa harikası mekânlarını ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Etkinlik kapsamında, bu haftaki rotamız Döngel Mağarası ile Yeşilgöz Mesire Alanı arasındaki güzergâh oldu. Önümüzdeki süreçte de doğaseverlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.