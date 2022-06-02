Doğaseverlerin Bu Haftaki Rotası Göksun Kocabor Şelalesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası belli oldu. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar havası, suyu ve doğal güzellikleriyle misafirlerini büyüleyen Göksun Kocabor Şelalesi’ni ziyaret edecek. Katılımcılar, 5 Haziran Pazar günü saat 07.00’de Büyükşehir Belediyesi’nden, 07.30’da ise Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden hareket edecek. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı yürüyüş programına başvurular ise https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/doga-yuruyusu-organizasyonu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş etkinliğiyle ilgili detaylı bilginin 0553 041 53 53 WhatsApp hattından alınabileceği belirtildi.