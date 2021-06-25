Doğayla iç içe bir mekan Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı
Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Dulkadiroğlu ilçesinin en gözde yeşil alanlarından olan Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanı, Pandeminin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların gözde mekanı oldu.
KAHRAMANMARAŞ 25.06.2021, 14:19 25.06.2021, 15:19
Şehir merkezine 10 dakikalık mesafede yer alan Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı, içerisinde mini hayvanat bahçesi ve çeşitli aktivite alanlarıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor. Özellikle pandemi sürecinde kapalı ortamlardan bunalan vatandaşlar, normalleşme süreciyle birlikte mesire alanlarına koştu.
Şehir merkezine olan yakınlığı, temiz havası ve yemyeşil doğasıyla kendisine hayran bırakan Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanı, pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Vatandaşların Doğal Yaşam Parkına olan ilgilerinden memnun olduklarını kaydeden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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