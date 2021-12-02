Doğrufiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan değerlendirdi!

Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi hem alıcılar, hem de satıcıları olumsuz etkiledi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğrufiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan, “fahiş artışlara karşı daha dikkatlı olunması gerektigini söyledi”