Doğrufiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan değerlendirdi!
Faiz oranlarının düşürülmesi ve buna bağlı olarak döviz piyasalarında yaşanan ani değişimlerin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen gayrimenkul sektörü yeni bir çıkmaza girdi.
KAHRAMANMARAŞ 02.12.2021, 15:04 02.12.2021, 16:18
Satılık veya kiralık olarak piyasaya sürülen gayrimenkullerin günlük olarak fiyat değiştirmesi hem alıcılar, hem de satıcıları olumsuz etkiledi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Doğrufiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan, “fahiş artışlara karşı daha dikkatlı olunması gerektigini söyledi”
Namaz Vakti 02 Aralık 2021
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