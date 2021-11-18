Doğrufiyat.net artık vatandaşın hizmetinde!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğrufiyat Gayrimenkul Uzmanı İsmail Orçan, artık vatandaşlar doğrufiyat.net uygulamasıyla emlak, araba gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan hizmetler için tek tıkla sektör temsilcilerine ulaşabilecekler” dedi.

Konuşmasının devamında Orçan, “vatandaşların güzel geri dönüşleri olduğunu ve uygulamayı benimsediğini söyledi.