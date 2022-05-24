Doğu Akdeniz'in tabiat varlıkları termal kameralı dronla izlenecek
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Akdeniz'in doğu sınırlarını 24 saat havadan kontrol edecek.
KAHRAMANMARAŞ 24.05.2022, 12:02 24.05.2022, 12:57
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, teknik personele teorik, simülasyon ve uçuş uygulamalı dron eğitimi verildi.
Kentteki avlaklarla yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında görev alacak personel, havadaki termal kameralı ve gece görüş özelliğine sahip kameralar sayesinde kontroller gerçekleştirecek.
DKMP 15. Bölge Müdür Yardımcısı Şevket Bozdağ, dronlarla korunan alanların gözlemlerinin yanı sıra av ve yaban hayatının da daha yakından takip edilebileceğini söyledi.
DOĞAKA Kahramanmaraş İl Koordinatörü Yusuf Köleli de amaçlarının bölgesel kalkınmayı sağlamak olduğunu belirtti.
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