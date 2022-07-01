Doğukent yüzme havuzu inşaat çalışmaları hız kazandı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin prestij projeleri arasında yer alan Doğukent Yüzme Spor Kompleksi, tamamlandığında bölgenin en büyüğü olacak.

Pandemi süreci ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle inşaat çalışmaları yavaşlayan projede, çalışmalar yeniden hız kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, projenin tamamlandığında Dulkadiroğlu’na değer katacağını söyledi.

Bölgenin böyle büyük sosyal projelere ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Okay, yaptığı yazılı açıklamada “Ekiplerimiz şu anda gerekli çalışmaları yapmaktalar. Bu proje tamamlandığında Kahramanmaraş’a hitap edecek potansiyele ve kapasiteye sahip olacaktır. İçerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, küçük bir havuz, fitness salonu, dinlenme alanları, sosyal alanlar ve etkinlik alanları yer alacak.” İfadelerini kullandı.