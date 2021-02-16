Doğukent yüzme havuzu inşaatı hız kazandı
Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Doğukent Mahallesin’nde inşaatına başladığı Kapalı Yüzme Havuzu projesi yeniden hız kazandı.
Spor kompleksi şeklinde planlanan tesis içerisinde kapalı ve açık yüzme havuzu olacağı bildirildi. Pandemi nedeniyle inşaat çalışmaları yavaşlayan Doğukent Spor Kompleksinde çalışmaların yeniden hız kazandığı ifade edildi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bölgemize hitap edecek olan bu güzel projede ekiplerimiz yeniden çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sosyal projelerimiz yeniden bir hareketlilik kazandı. İnşallah pandemi sonrasında bu güzel tesisler vatandaşlarımıza büyük bir özveriyle hizmet verecek. Tabi spor kompleksimizin bulunduğu alanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri de mevcut. Bu tesislerle gençlerimizin büyük bir ihtiyacı da görülmüş olacak. Ben şimdiden ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum.”
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