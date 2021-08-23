Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatının çalışmaları devam ediyor!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Doğukent mahallesinde inşaatına başladıkları Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatının çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 10:36
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, tesisin tamamlandığında bölgeye hitap edecek kapasiteye sahip olacağını söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları belirtti: “Bölgemize kapsamlı spor tesisleri kazandırma amacıyla başlattığımız Doğukent Yüzme Spor Kompleksi inşaatımız hızla devam ediyor. Bu inşaatımız tamamlandığında Kahramanmaraş’a hitap edecek kapasiteye sahip olacak. Özellikle gençlerimiz için bu gibi projeler inşa etmeyi önemsiyoruz. İçerisinde Yarı Olimpik Yüzme havuzu, çocuk havuzu ve çeşitli spor alanlarının olduğu bu tesis bölgemize değer katacak. Çalışmaları yakından takip ediyorum. İnşallah kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız.”
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