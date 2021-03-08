Doğukent’e Yeni Duble Yol
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Doğukent Mahallesi’nde Lale Düğün Salonu mevkiine 20 metre genişliğe sahip yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda yol yapım çalışması başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 08.03.2021, 19:35 08.03.2021, 19:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Lale Düğün Salonumevkiinde yol yapım çalışmaları başlatıldı. Bölgeye yeni kazandırılan yol, Kervan Kavşağı ve Vezir Hoca Bulvarı’na ulaşımda yeni bir alternatif oluşturacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapımı gerçekleştirilen yolda altyapı çalışmaları ve hafriyat sevkiyatı sürüyor. Genişletme ve hafriyat çalışmalarının ardından filler ve sıcak asfalt serim uygulamalarının yapılacağı yol tamamlandığında 20 metre genişliğe ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğa sahip olacak.
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