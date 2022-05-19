DOKMER, dans ve bando gösterileriyle vatandaşlardan tam not aldı

Piazza alışveriş merkezinde etkinlikler düzenleyen dokmer dans ve bando gösterileriyle vatandaşları doyasıya eğlendirdi.



Etkinliklerde expo açık sahne korosu da sahne alarak benimle oynarmısın, gençlik marşı gibi şarkılar söyledi.



Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan yapılan etkinliğin öneminden bahsetti.



