DOKMER, Topçuoğlu ailesini misafir etti

Topçuoğlu ailesi şehre kazandırılan ve DOWN Sendromluların umudu olan özel mekânı gezme fırsatı yakaladılar.

Daha sonra Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu öğrencilerle yılbaşı kurabiyesi yaparak keyifli vakit geçirdiler.

Kahramanmaraş DOWN Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Topçuoğlu ailesini misafir etmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Eski Milletvekili Merhum Ali Topçuoğlu’nun kızı Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu okulu gezdiğini ve çok hayran kaldığını söyleyerek okul idaresine ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.