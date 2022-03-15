Doktorlar, Tıp Bayramında Pandemi sürecinin yorgunluğunu attılar
Elbistan’da görev yapan doktorlar, hekim sendikalarının düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı kutlamasında akşam yemeğinde bir araya geldi. Pandemi sürecinde yoğun ve yorucu günler yaşayan doktorlar, canlı müzik eşliğinde eğlenerek yorgunluklarını attı.
Elbistan’da görev yapan doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı kutlamasında bir araya geldi.
Selçuklu Sofrasında hekim sendikaları tarafından düzenlenen programda, doktorlar aileleriyle birlikte yemek yiyip, devamında ise canlı müzik eşliğinde eğlendi.
Pandemi sürecinin kahramanı olan sağlık ordusu, yıllar sonra hep birlikte eğlenerek sürecin yorgunluğunu atmanın sevincini yaşadı.
Programı organize eden doktorlardan Gürtürk Öztüz, Kemal Halitoğlu, Ali Özerk ve Yunus Emre Biniş, hekim arkadaşlarının tıp bayramını kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Akşamın ilerleyen saatlerinde dans ve oyunlarla günün tadını çıkartan doktorlara, kitap hediye edildi.
Programa katılan konuklar da yılar sonra böyle bir programla kendilerini bir araya getirip, stres atmalarını sağlayan arkadaşlarına teşekkür edip, tıp bayramını kutladılar.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|70
|2. Konyaspor
|29
|55
|3. Fenerbahçe
|29
|50
|4. Başakşehir
|29
|47
|5. Alanyaspor
|29
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|26
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|8. Tottenham
|27
|45
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
|12. Leicester City
|26
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|28
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
|17. Everton
|26
|22
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|66
|2. Sevilla
|28
|56
|3. Barcelona
|27
|51
|4. Atletico Madrid
|28
|51
|5. Real Betis
|28
|49
|6. Real Sociedad
|28
|47
|7. Villarreal
|28
|45
|8. Athletic Bilbao
|28
|40
|9. Valencia
|28
|37
|10. Celta Vigo
|28
|35
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Rayo Vallecano
|27
|32
|14. Elche
|28
|32
|15. Getafe
|28
|28
|16. Mallorca
|28
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|28
|22
|20. Levante
|28
|19