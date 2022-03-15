Doktorlar, Tıp Bayramında Pandemi sürecinin yorgunluğunu attılar

Elbistan’da görev yapan doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı kutlamasında bir araya geldi.



Selçuklu Sofrasında hekim sendikaları tarafından düzenlenen programda, doktorlar aileleriyle birlikte yemek yiyip, devamında ise canlı müzik eşliğinde eğlendi.



Pandemi sürecinin kahramanı olan sağlık ordusu, yıllar sonra hep birlikte eğlenerek sürecin yorgunluğunu atmanın sevincini yaşadı.



Programı organize eden doktorlardan Gürtürk Öztüz, Kemal Halitoğlu, Ali Özerk ve Yunus Emre Biniş, hekim arkadaşlarının tıp bayramını kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Akşamın ilerleyen saatlerinde dans ve oyunlarla günün tadını çıkartan doktorlara, kitap hediye edildi.



Programa katılan konuklar da yılar sonra böyle bir programla kendilerini bir araya getirip, stres atmalarını sağlayan arkadaşlarına teşekkür edip, tıp bayramını kutladılar.