Dolar ve altın fiyatlarında son durum…
Altın ve dolar için doğru zaman mı? Küresel piyasalarda dün yaşanan sert hareketlerin devam edip etmeyeceği izleniyor. Kripto Para Uzmanı İlhan Karasu, doların ve altının hangi aylarda yükselişe ve inişe geçeceğini Aksu Habere Anlattı.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2021, 17:51 19.02.2021, 21:01
Kripto Para Uzmanı İlhan Karasu, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gelişmeleri ve kritik teknik seviyeleri Aksu Haber için değerlendirdi.
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|22
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|21
|37
|8. Altınordu
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|37
|9. Bursaspor
|21
|31
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|21
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|21
|13
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|24
|56
|2. M. United
|24
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|3. Leicester City
|24
|46
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|42
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|24
|40
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|36
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|11
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|22
|55
|2. Real Madrid
|23
|49
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|46
|4. Sevilla
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|45
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|38
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|23
|36
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|23
|33
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|30
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