Dolguda sona gelindi, köprü ayakları da tek tek tamamlanıyor…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak dev ulaşım yatırımı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Yeni gelişme alanı Önsen – Kurtlar bölgesinin şehrin merkeziyle direkt bağlantısını sağlayacak projede bir yandan dolgu çalışmaları bir yandan da köprü imalatı sürüyor. Köprünün taşıyıcı elemanlarında betonarme ve çelik uygulamalar önemli ölçüde tamamlanırken, 5 kilometrelik yeni bulvarın dolgu uygulamalarında sona gelindi.

İki Yaka Arasında Ulaşım Kısalacak

Kısa vadede bölgede ikamet eden yaklaşık 60 bin nüfusa şehir içi ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacak yatırım, ilerleyen süreçte 150 bin nüfusa hizmet verecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgeden merkeze 22 kilometre olan uzaklık 10 kilometreye düşecek. Zaman ve yakıttan önemli bir tasarruf sağlayacak yatırımın kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.