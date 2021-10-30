Domuztepe Höyüğü'ndeki 8 bin yıllık yerleşim üç boyutlu canlandırılacak

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü kazılarında tespit edilen ve 7-8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yerleşim, üç boyutlu canlandırılacak.

KAHRAMANMARAŞ 30.10.2021, 14:23 30.10.2021, 14:39
Domuztepe Höyüğü'ndeki 8 bin yıllık yerleşim üç boyutlu canlandırılacak

Kelibişler Mahallesi sınırları içiresinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında devam eden kazı çalışmalarının bu yılki kısmı tamamlandı.

Doç. Dr. Halil Tekin, yaptığı açıklamada, bu yılki kazılarda değerli bulgulara ulaştıklarını belirtti.

Buluntular arasındaki yaklaşık 7-8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen mimari yapının birden fazla kata sahip ve balkonlu olduğunu dile getiren Tekin, yapının balkon özelliğinin tarih öncesi Anadolu mimarisinde ilk kez görülen bir durum olduğunu aktardı.

Tekin, kazı alanında binaların sadece taş temellerine ulaştıklarını, binaların üst kısımları hakkındaki bilgiyi çanak-çömlek üzerindeki motifler sayesinde edinebildiklerini aktararak, bölgedeki binaların taş temelli, ahşap ve çok katlı yapıya sahip olduğunu belirlediklerini kaydetti.

Göbeklitepe'nin dikili taşlar üzerinde kabartma tekniğinde, Çatalhöyük'ün duvar boyası, Domuztepe'nin ise çanak-çömlek üzerinde boya bezek olarak Taş Çağı sanatını yansıttığını anlatan Tekin, Göbeklitepe sonrasına ilişkin somut verilere Domuztepe'de ulaşıldığına, bu bölgelerin dünya neolitiğinde görsel sanatın önde temsilcileri olduğuna işaret etti.

- 3 boyutlu canlandırılacak

Tekin, bölgenin 3 boyutlu canlandırılmasına ilişkin çalışmalara başlandığını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığının onayını alarak büyük bir projeye giriştik. Türkoğlu Belediyesinin maddi destekleriyle kazı evimizin içerisinde arkeopark niteliğinde bu yapıların 3 boyuttan algılanabilmesi için ziyaretçiler geldiği zaman 7-8 bin yıl önce Domuztepe'de ne tür mimarilerin olduğunu çok net algılayabileceği şekilde birer kopyalarını yapacağız." diye konuştu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da ilçede Domuztepe ve Gavur Gölü Bataklığı kurtarma kazılarının yapıldığını, bölgelerde her yıl yeni buluntuların gün yüzüne çıktığını söyledi.

Buluntuları sergilemek ve dünya turizmine açmak adına hazırlanan arkeopark projesinde sona yaklaşıldığını ifade eden Okumuş, şöyle konuştu:

"Günümüzden 7-8 bin yıl önce burada nasıl yaşıyorlarsa 3 boyutlu olarak canlandırılacaktır ve çocuklarımız binlerce yıl öncesine gidecekler. Aynı zamanda o dönem burası bataklık ve göllerle dolu bir bölgeydi. Dünyanın en büyük kuş göç yolu içerisinde bulunan Gavur Gölü havzası içerisinde de bulunuyor Domuztepe. Bu sene bizim sponsorluğumuzda yapılan kazılarda fil fosilleri bulduk. O fil fosillerinin sayısını arttırarak Kelibişler Mahallemizde dünyada eşi benzeri olmayan belki de 10 tane civarında fili ayağa kaldıracağız ve bu da dünyada ilk olacak."

Okumuş, kazı çalışmalarına desteklerinin bundan sonraki dönemlerde de devam edeceğini sözlerine ekledi.

#Domuztepe Höyüğü #Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş
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