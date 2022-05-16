Dondurma festivali çalışmaları başladı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başbakanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Dondurma festivalinin hazırlıklarının başladığının müjdesini verdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.05.2022, 13:34 16.05.2022, 17:16
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başbakanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Dondurma festivalinin hazırlıklarının başladığının müjdesini verdi.
Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’a ve Maraş dondurmasının unvanına yakışır uluslararası bir dondurma festivalini inşallah şehrimizde yapmış olacağız.” dedi.
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