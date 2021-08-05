Dondurma yemek için Kahramanmaraş 'a akın ediyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından turistler, keçi sütü ve salebin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan, Çin'den Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar birçok ülkeye ihraç edilen Maraş dondurmasını tatmak için Kahramanmaraş 'a akın ediyor.

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması, benzersiz lezzeti ve aroması, parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre korumasıyla diğerlerinden farklılaşıyor.

Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşerek adeta sembolü haline gelen bu dondurma, ham maddelerinin yanı sıra yapımındaki ustalıkla öne çıkıyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden vatandaşlar da ünü dünyaya yayılan dondurmayı yemek için Kahramanmaraş 'a geliyor.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur konuyla ilgili yaptığı açıklamada Maraş dondurmasını tatmak isteyen turistlerin kente adeta akın ettiğini vurguladı.