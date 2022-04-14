Dondurmanın efendisinden Bakan Kirişci’ye ziyaret
Maraş dövme dondurmasının ününün ilden öte, ülke sınırları dışına yayılmasında öncü rol oynayan ve dondurmanın efendisi lakaplı MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bir süre önce Tarım ve Orman Bakanlığı koltuğuna oturan Kahramanmaraşlı Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü dondurma markası MADO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur ve arkadaşları da Bakan Kirişci’yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Bakanlık binasında hoş sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kirişci, MADO ailesinin yatırımlarını son derece önemli bulduğunu dile getirdi. MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur ise Bakan Kirişci’ye göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Bu arada, ziyarette Kanbur, Bakan Kirişci’ye Kahramanmaraş dondurmasını simgeleyen plaket takdim etti.
Kanbur ve beraberindeki heyet daha sonra diğer bir hemşerimiz olan ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanan Nihat Pakdil’i de ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.
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