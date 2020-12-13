Dondurmanın Mimarı Salep Toprakla Buluşmaya Başladı

Dağlarda Yetişen Ve Osmanlı Macunu Olarak da Bilinen Salep Kış Aylarının da En Özel İçecekleri Arasında Yer Alıyor.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur Salep’in Zorlu Yolculuğunu Aksu Haber’e Paylaştı.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur İse Salep Dikim Sürecini Aksu Haber’e Anlattı.