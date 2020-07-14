Dört kıtaya birden ‘’Maraş Dondurması’’ ihracatı!

Keçi sütü ve salep bitkisinin ustaların ellerinde benzersiz bir lezzete ulaşmasıyla ortaya çıkan dondurmanın Çin'den başlayarak, Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar serüveni bulunuyor.

Kentin bu lezzetini dünyanın farklı ülkelerine ulaştırarak damakları tatlandıran Kahramanmaraşlı üreticilerden biri olan mado, yurt içinde ve yurt dışında adından söz ettiriyor.

Mado yönetim kurulu üyesi Erdal Kanbur, havaların ısınmasıyla birlikte dondurma ihracatında talebin arttığını söyledi.