Döşemeciliğe talep arttı!
Yeni mobilya fiyatlarının yüksek seyretmesi, vatandaşları yeni koltuk almak yerine eski koltuklarını yeniletmeye yönlendirdi
KAHRAMANMARAŞ 23.10.2021, 16:19 23.10.2021, 16:57
Eskimiş veya kullanılamayacak mobilyalar Koltuk döşeme atölyelerine getirilerek adeta baştan tasarlanıyor.
Eski mobilyaları kaplama işleminin ardından sahipleri bile tanıyamıyor. Model ve renk değişiklikleriyle yenilenen koltuk takımları, yeni ev eşyası almakta zorlanan insanların büyük talebiyle karşı karşıya kalıyor.
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