Döviz kurundaki hareketlilik sonrası vatandaşlar döviz bürolarına akın etti
Döviz kurlarında gece yaşanan sert düşüş sonrası vatandaşlar döviz bürolarına koştu.
KAHRAMANMARAŞ 21.12.2021, 16:41 21.12.2021, 18:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında gece döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, soluğu döviz bürolarında aldı.
İnsanlar hızla dolar bozdurmaya çalışırken, bankaların müşteri hizmetleri, telefonları ve mobil uygulamaları kilitlendi.
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