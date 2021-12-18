Dövizdeki ani artışlar kuyumcuları da vurdu!
Kahramanmaraş’ta bazı kuyumcular dövizdeki ani artış nedeniyle satışları durdurdu.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2021, 15:10
Dövizdeki ani iniş çıkışlar nedeniyle Kahramanmaraş’taki bazı kuyumcular sattıkları altınlar yerine yeni altın alamadıkları için altın satışını durdurdu.
Ani iniş çıkışlardan zarar ettiklerini söyleyen kuyumcular satışları askıya aldı.
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|15
|22
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|21
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|16
|20
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|19
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|19
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|16
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|16
|16
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|25
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|13
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|15
|11
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|17
|10
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|10
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|P
|1. Real Madrid
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|42
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|34
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|33
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|29
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|29
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|27
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|17
|25
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|24
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|21
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|17
|20
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|19
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|16
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|15
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|15
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|12
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