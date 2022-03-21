Down sendromlu çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, down sendromlu 9 yaşındaki Soner Ekinci, polislik hayalini bir günlüğüne yaşadı.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2022, 15:35 21.03.2022, 16:46
Gaziosmanpaşa Seyyid Battal Gazi İlkokulu Müdürü Hacı İsrafil Taş, ilçe emniyet müdürlüğünü arayarak down sendromlu Soner Ekinci'nin polis olma hayalini paylaştı.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, okulda ziyaret ettikleri Ekinci'yi ekip aracıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Burada kendisine polis kıyafeti, polis arabası ve şapka hediye edilen çocuk, telsizden de talimat verdi.
Daha sonra ekip aracına bindirilen Soner, siren eşliğinde okuluna götürüldü.
Soner'in öğretmeni Ümmü Çakalcı, yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Emniyet binası da ziyaret edildi. Bu sürpriz için emeği geçenlere tekrar teşekkür ederiz. Soner için unutulmaz bir anı oldu." diye konuştu.
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