Down sendromlu çocuklar çeşitler etkinlikler eğlendirildi!
12 Şubat Belediyesi Hamidiye Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon merkezi ve Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği, 1.Bahar Şenliği etkinliği düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 27.06.2021, 16:02 27.06.2021, 18:22
Adeta cennetten bir köşe olan başkonuş yaylasına götürülen down sendromlu çocuklar yumurta atma yarışması, halat çekme, survivor ve dans oyunlarıyla doyasıya eğlendi.
Kapılarını özel çocuklara açan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, özel çocuklar için yapılan özel etkinlikte ev sahibi olmaktan memnun olduklarını söyledi.
Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan Mahçiçek yaptığı açıklama çocuklar için harika bir gün olduğunu ifade etti.
12 Şubat Belediyesi Hamidiye Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon merkezi müdürü Ayşe Yiğiter ise katılımcılara teşekkür etti.
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