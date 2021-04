DOWN Sendromlu çocuklardan Başkan Okay’a ziyaret

Kamu Külliyesi’ni gezen Down Sendromlu çocuklar, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ı da makamında ziyaret etti.

Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz yaptığı açıklamada Başkan Okay’a teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi.

“Dünya Down sendromlular haftası münasebetiyle Down sendromlu kardeşlerimiz Kamu Külliyemizi ve bizleri ziyaret etti. Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanlığımızın koordinasyonunda gerçekleşen bu ziyaretten duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak her zaman dezavantajlı bireylerimizin yanındayız. Onların topluma kazandırılması ve toplumla kaynaşması adına elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Ben böyle bir etkinliğe imza attıkları için Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanımıza ve yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum.”