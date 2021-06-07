Down sendromlu çocuklardan farkındalık!
5 Haziran Dünya Çevre Günü bir farkındalıkda Down Sendromlu çocuklardan geldi.
KAHRAMANMARAŞ 07.06.2021, 16:44 07.06.2021, 18:09
Kahramanmaraş Down Sendromlular ve Aileleri Yardımlaşma Derneği ve Bekir Hamidiye Topçuoğlu Rehabilitasyon Merkezi’inin ortak etkinliği olan, Dünya Çevre Günü kapsamında Mevsim Sitesi arkasındaki parkta çöp toplama etkinliği yapıldı.
Kahramanmaraş Down Sendromlular ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan, Dünya Çevre Gününe farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getirdi.
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