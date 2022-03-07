DOWN Sendromlu çocukları milli takıma kazandırdı
Down Sendromlular Yüzme Milli Takım Antrenörü Serçin Aksu, Kahramanmaraş’ta engelli bireylere yüzme eğitimi vererek topluma kazandırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 17:37 07.03.2022, 19:24
20 yıldır yüzme dersi veren Serçin Aksu bu zamana kadar bedensel ve görme engellileri ve down sendromlu birçok çocuğu milli takıma kazandırdı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Down Sendromlular Yüzme Milli Takım Antrenörü Serçin Aksu, Nisan Ayı’nda milli takım seçmeleri olduğunu belirterek öğrencilerimizin performanslarına göre takıma seçileceğini söyledi.
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