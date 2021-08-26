Down Sendromlu öğrencilerden Zafer Bayramı gösterileri Piazza’da
Onikişubat Belediyesi Down Sendromlu çocuklar için şehrimize kazandırdığı Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileriyle 30 Ağustos gösterilerine hazırlanıyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 18:10 26.08.2021, 18:18
Piazza Alışveriş Merkezinde 28 Ağustos’ta başlayacak gösterilerde down sendromlu öğrenciler bir taraftan yeteneklerini sergilerken diğer taraftan mini konserler ve etkinliklerle izleyicilere güzel bir gösteri hazırlamanın tatlı telaşı içindeler. 30 Ağustos saat 14.00’da Zafer Bayramı tören programı yapılacak.
28-29-30 Ağustos tarihlerinde saat 10.00-20.30 arası Piazza Alışveriş Merkezinde yapılacak çeşitli etkinliklere ve eğlenceli oyunlara her yaştan vatandaşlar katılabilecek.
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