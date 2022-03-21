DOWN sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır
DOWN Sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla 21 Mart, 'Dünya DOWN Sendromu Farkındalık Günü' olarak kabul edildi.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2022, 15:57 21.03.2022, 18:11
21 Mart'ın seçilmesinin en önemli nedeni ise DOWN sendromlu kişilerin 3 tane 21 kromozoma sahip olmasıdır.
Kahramanmaraş DOWN Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada bu anlamlı güne dikkat çekmek amacıyla bir konser düzenleyeceklerini söyledi.
Namaz Vakti 21 Mart 2022
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