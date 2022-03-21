DOWN sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır

21 Mart'ın seçilmesinin en önemli nedeni ise DOWN sendromlu kişilerin 3 tane 21 kromozoma sahip olmasıdır.

Kahramanmaraş DOWN Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek Yerhan Aksu Haber’e yaptığı açıklamada bu anlamlı güne dikkat çekmek amacıyla bir konser düzenleyeceklerini söyledi.