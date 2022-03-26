Down Sendromu Farkındalık Haftası kapsamında etkinlik düzenledi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ksü Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can Ve Bu Özel Çocukların Ailelerinin De Katıldığı Etkinlikte Birçok Gösteri Sahnelendi.

Gösterilerde Koca Yürekli Minikler Bazen Düşündürdü Bazen De Güldürdü.

Ksü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin de Katılım Sağladığı Müzik Dinletisi İle Dinleyenler Unutamayacakları Bir Gün Yaşadı.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Özel Hamidiye Bekir Topçuoğlu Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Ayşe Yiğiter Birçok Faaliyet Alanında Bu Özel Çocukların Çeşitli Etkinliklerle Desteklendiğini Dile Getirdi.