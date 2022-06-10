Dr. Cafer Tatlıbal için mevlid-i şerif programı düzenlendi

Tatlıbal ailesinin ev sahipliğinde düzenlenen mevlide çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.



Mevlit, Tatlıbal için dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi, Tatlıbal ailesi bir süre cami içinde taziyeleri kabul etti.