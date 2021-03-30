Dr. Küçükdağlı ile Hukuk Okuryazarlığı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Değerler Akademisi, 31 Mart Çarşamba günü (yarın) Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Küçükdağlı’nın çevrimiçi programıyla devam edecek.
KAHRAMANMARAŞ 30.03.2021, 14:12 30.03.2021, 14:42
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Değerler Akademisi, 31 Mart Çarşamba günü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Küçükdağlı’nın konuk olacağı programla devam edecek. Saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda, ‘Hukuk Okuryazarlığı’ üzerine konuşulacak. Dr. Öğr. Üyesi Selcan Kök moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, temel hukuk teamülleri, kişi hakları, ailenin hukuki boyutu ve sorumlulukları gibi pek çok konu masaya yatırılacak.
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