Dr. Küçükgöz ile Özel Gereksinimli Çocuklarla İletişim
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Değerler Akademisi, 29 Mart Pazartesi günü (bugün) Dr. Mehmet Küçükgöz’ün çevrimiçi programıyla devam edecek.
KAHRAMANMARAŞ 29.03.2021, 09:27
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Değerler Akademisi, 29 Mart Pazartesi günü Dr. Mehmet Küçükgöz’ün konuk olacağı programla devam edecek. Saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Instagram hesabından canlı yayınlanacak programda, ‘Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ailede İletişim’ üzerine konuşulacak. Öğr. Gör. Ferhat Toper moderatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, özel gereksinimli çocuklarla ideal iletişim ve yaklaşım biçimleri, çocukların sosyal hayatta etkinliği ve aile bağlarının güçlendirilmesi gibi pek çok konu masaya yatırılacak.
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