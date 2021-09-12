Dr. Zeynep Sezal Şerefoğlu hayatını kaybetti

Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şems Sezal’ın Kardeşi Dr. Zeynep Sezal Şerefoğlu balayı dönüşü elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dr. Zeynep Sezal Şerefoğlu, Yaklaşık 15 Gün Önce Ahmet Esad Şerefoğlu İle Dünya Evine Girmişti.

Balayı dönüşü Ankara istikametinde yaşanan kazada sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Dr. Zeynep Sezal Şerefoğlu Yapılan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı.

Dr. Zeynep Sezal şerefoğlu sevdikleri ve sevenleri eşliğinde bugün şeyh adil mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Sezal’ın sevdikleri ve sevenlerinin yanı sıra kent protokolü siyasiler ve iş dünyası katılım sağladı+