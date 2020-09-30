DSİ Genel Müdürü Yıldız'dan Kahramanmaraş hakkında basın açıklaması!

Ankara ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Bu kapsamda Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale Projesi kapsamında ihale edilen Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatında 7 bin 500 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, ‘Projenin tamamının bitirilmesi ile 22 bin 500 dekar tarım alanının sulanacağını ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisine 13.000.000 TL/Yıl net gelir artışı sağlanacağını söyledi.

Proje Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kartalkaya Barajı dipsavağından alınan sulama suyunun terfi istasyonu vasıtasıyla maksimum 42 m terfi ettirildikten sonra 4 237 m Sireşanlı anakanalı ve 62 km borulu şebekesi ile Kartalkaya Barajı sağ sahilinde bulunan 22.500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

Proje Kapsamında ana kanal üzerinde eksik imalatlar (Sanat yapıları) tamamlandı. Pompa istasyonu ve elektrik bina inşaatı tamamlanmıştır. 35 km borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılmış ve imalatlar devam etmektedir. Halihazırda 7.500 dekar alan için sulama tesisi imalatları tamamlanmıştır.