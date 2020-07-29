DSİ Genel Müdürü Yıldız'ın Kahramanmaraş hakkındaki basın açıklaması!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Tek Madalyalı şehrimiz Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Başdervişli Göletinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız,’Çalışmaları devam eden Başdervişli Göletinin tamamlanması ile 1 bin 870 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak

Genel Müdür Yıldız, ‘Kahramanmaraş Başdervişli Göletinin temelden yüksekliğinin 24.55 metre olduğunu ve 1,03 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizerek, Başdervişli Göletinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 700 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. ‘dedi.

İş kapsamında Borulu sulama şebekesi tamamlandı. Sanat yapısı imalatlarına devam ediliyor. Gövde sıyırma kazısı ve Dolusavak kazısı yapıldı. Kondivi imalatı yapıldı. Rölakasyon yolarının yapımına devam ediliyor. Gölet rezervuarında kalan elektirk hattı deplase edildi. Su altında kalacak olan köprü yıkılarak yerine memba tarafından menfez imalatı yapıldı.

Gölet rezervuarında kalan yolların yerine rölakasyon yolları yapılacak. Gövde dolgusu ve vana odaları yapılacak. Sanat yapıları tamamlanacak.