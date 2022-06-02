DSİ Spor kulübüne, halı saha tesisleri kazandırıldı
Geçtiğimiz yıllarda temelleri atılan tesis, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek, gençlik spor il müdürlüğü, spor toto ve dsi 20. Bölge müdürlüğünün çalışmalarıyla hizmete açıldı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2022, 16:28
Burada açıklamalarda bulunan DSİ Spor Kulübü Başkanı Ejder Akbaş, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’de tesis açılışının hayırlara vesile olmasını diledi.
Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan ise DSİ Spor Kulübünü daha iyi yerlerde görmek istediklerini söyledi.
DSİ 20. Bölge müdürü Sadullah Seven, “hizmete açılan yeni halı sahanın kapısı tüm vatandaşlara açıktır” dedi.
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