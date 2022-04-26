Dualarımız Milletimizin Huzur Ve Güvenliği İçin Olsun

Kadir Gecesi vesilesiyle milletimizin ve İslam aleminin üzerindeki tüm sıkıntıların kalkmasını dileyen Kara, insanlığın pandemiden kurtulması içinde dua ettiklerini ifade etti. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Kara, şunları söyledi: “Tüm günahların af olduğu Ramazan ayını huzur içerisinde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu güzel ayın içerisinde barındırdığı mübarek Kadir Gecesi de biz inananlar için büyük bir nimettir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ni dua ve ibadetle geçireceğiz. Bu mübarek günde dualarımızda devletimizin bekası, milletimizin istikrarı ve güvenlini eksik etmeyelim. Tüm dertlerimizin sona ermesi için dualar edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Kadir Gecemizi tebrik ediyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle kutluyorum.”