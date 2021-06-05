Düğün Salonları Yeni Kararlara Göre Hareket Edecek

Genelge kapsamında, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafe bırakılması koşuluyla nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler artık yapılabiliyor.



Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulacak düğünlerde tedbirler gereği yiyecek ve içecek verilmiyor. Kapalı alanlarda ise kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması ve azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla törenler yapılabiliyor.



15 Haziran'dan sonraki nikah törenleri ve düğünlerde ise yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek, katılımcılara getirilen azami sınır da kalkacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek.



Düğün Salonu İşletme Müdürü İlyas Kabalcı, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, pandemiden en çok etkilenen sektörlerinin başında yer aldıklarını, yaklaşık 15-16 aydır hizmet veremediklerini söyledi.

Bu süreçte, bazı işletmelerin kapandığını veya faaliyetlerine ara verdiğini belirten Kabalcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberiyle sektörün faaliyetlerine devam etmeye başladığını belirtti.

Muhabir: Gökhan çalı