Düğün salonlarına yeni düzen getirildi! Düğünlerde artık oyun olmayacak
Yeni normalleşmeyle birlikte 1 Temmuz itibariyle açılan düğün salonlarına İçişleri Bakanlığı tarafından yeni düzen tebligatı gönderildi.
Yeni normalleşme sürecinde ki yeni düzende salonlara düğüne giden vatandaşların oyun oynaması ve takı takması normalleşme süresinde yasaklandı.
Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Düğün Salonları Derneği Başkanı Mehmet Ekberoğlu yeni düzenler hakkında bilgiler verdi.
“Yeni düzende oyun ve takı merasimi yasaklandı düğünlerde sadece gelin damada özel oyunlar olacak misafir olarak gelen vatandaşlarsa maske takıp sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde salonlarda düğünlere katılabilecek bunun yanı sıra salonların girişinde ve her masada dezenfektan bulunacak ve her düğünde ekipler düğün sonuna kadar denetimlerini sürdürecek aksi takdirde hem düğün sahibine hem salon sahibine cezai işlem uygulanacaktır.”
HABER – EMRE ATAÇ
|İmsak
|03:22
|Güneş
|05:08
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Antalyaspor
|29
|37
|10. Gaziantep FK
|29
|35
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|29
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|30
|57
|2. Erzurum BB
|30
|53
|3. Adana Demirspor
|30
|51
|4. Bursaspor
|30
|49
|5. Akhisar Bld.Spor
|30
|48
|6. Altay
|30
|47
|7. Fatih Karagümrük
|30
|47
|8. Giresunspor
|30
|44
|9. Keçiörengücü
|30
|41
|10. Ümraniye
|30
|41
|11. Menemen Belediyespor
|30
|39
|12. Balıkesirspor
|30
|35
|13. İstanbulspor
|30
|34
|14. Altınordu
|30
|32
|15. Boluspor
|30
|27
|16. Osmanlıspor
|30
|24
|17. Adanaspor
|30
|20
|18. Eskişehirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|31
|86
|2. Man City
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|55
|4. Chelsea
|31
|54
|5. Wolverhampton
|32
|52
|6. M. United
|31
|49
|7. Tottenham
|31
|45
|8. Burnley
|32
|45
|9. Sheffield United
|31
|44
|10. Arsenal
|31
|43
|11. Crystal Palace
|32
|42
|12. Everton
|31
|41
|13. Southampton
|32
|40
|14. Newcastle
|31
|39
|15. Brighton
|31
|33
|16. Watford
|32
|28
|17. West Ham
|31
|27
|18. Bournemouth
|31
|27
|19. Aston Villa
|32
|27
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|71
|2. Barcelona
|32
|69
|3. Atletico Madrid
|32
|58
|4. Sevilla
|32
|54
|5. Villarreal
|32
|51
|6. Getafe
|31
|49
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Valencia
|32
|46
|9. Athletic Bilbao
|32
|45
|10. Granada
|32
|43
|11. Osasuna
|32
|41
|12. Levante
|32
|41
|13. Real Betis
|32
|37
|14. Real Valladolid
|32
|35
|15. Eibar
|32
|35
|16. Deportivo Alaves
|32
|35
|17. Celta de Vigo
|32
|34
|18. Mallorca
|32
|26
|19. Leganés
|32
|25
|20. Espanyol
|32
|24