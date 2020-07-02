Düğün salonlarına yeni düzen getirildi! Düğünlerde artık oyun olmayacak

Yeni normalleşme sürecinde ki yeni düzende salonlara düğüne giden vatandaşların oyun oynaması ve takı takması normalleşme süresinde yasaklandı.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Düğün Salonları Derneği Başkanı Mehmet Ekberoğlu yeni düzenler hakkında bilgiler verdi.

“Yeni düzende oyun ve takı merasimi yasaklandı düğünlerde sadece gelin damada özel oyunlar olacak misafir olarak gelen vatandaşlarsa maske takıp sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde salonlarda düğünlere katılabilecek bunun yanı sıra salonların girişinde ve her masada dezenfektan bulunacak ve her düğünde ekipler düğün sonuna kadar denetimlerini sürdürecek aksi takdirde hem düğün sahibine hem salon sahibine cezai işlem uygulanacaktır.”

HABER – EMRE ATAÇ