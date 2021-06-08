Düğünlere izin çıktı, gelinlikçilerde yoğunluk başladı

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 1 Haziran'dan itibaren düğün ve nikahlara, belirli kurallar çerçevesinde izin çıktı.

Kısıtlamanın kalkmasıyla da gelin adayları, gelinlik seçimine başladı. Gelinlik piyasası geçtiğimiz hafta hareketlendi.

Piyasa yeniden canlanırken, gelin adayları bu dönem gelinliklerini satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor.

Piyasanın hareketlendiğini ve satışların iyi gittiğini belirten Tütüncü AVM Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Bayraktar, gelin adaylarının bu yıl satın almak yerine kiralık gelinlik giymeyi tercih ettiğini söyledi.