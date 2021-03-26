Dükkan önü, özel alan mı kamusal alan mı?
Türkiye’nin Neresine Giderseniz Gidin Hemen Hemen Her Sokak Ve Caddede Üzerindeki Dükkân Sahiplerinin Kendilerine Ait Olduğunu Düşündüğü Kapı Önlerine Koyduğu Zincir, Duba Ve Beton Gibi Engellerle Karşılaşmak Oldukça Mümkün.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 16:15 26.03.2021, 21:59
Hal Böyle Olunca Birçok Vatandaş Mağdur Olurken Zaman Zaman Bu Durum Mahkemelerde Sonuçlanmaya Başladı.
Peki, Bu Durum Suç Mu? Esnaflar Dükkânların Önlerindeki Alanları Çeşitli Şekilde Çevirebilip Kapatabilir Mi? Konu İle İlgili aksu haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Barosuna Kayıtlı Avukat Muhammet Enes Erdeve bu durumda işletmelere cezai işlem uygulanabileceğine dikkat çekti.
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