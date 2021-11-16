Dulkadiroğlu Ankara'ya Taşındı!

Kahramanmaraş’ın ve Dulkadiroğlu’nun tanıtımı adına bir çok etkinliğe imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen “Tam Bana Göre Festival”ine stant açtı.

Gençlik ve yerel yönetim temalı festival, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılımıyla kapılarını açtı.

Açılış öncesinde Dulkadiroğlu Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürlüğü’nün alana kurduğu standı ziyaret eden Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin kültürel zenginliklerini ortaya koyan bir stant oluşturduklarını söyledi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti: “Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımı adına bu gibi etkinlikleri önemsiyoruz.

Özellikle genel merkezimiz ve sayın Cumhurbaşkanımızın bu gibi etkinliklere büyük kıymet vermesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor.

Gençlerimize kültürümüzü aşılama ve onlarla bu anlamda istişare yapma şansı bulacağız. Ekiplerimiz standımızda gerekli hazırlıkları yaptı.

Gerek ikramlar gerekse de görsel materyallerle genç kardeşlerimizi etkileyeceğimizi düşünüyoruz. Ben bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”



