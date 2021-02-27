Dulkadiroğlu bahara hazırlanıyor

Park ve bahçelerde bahar hazırlıklarına başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, kendi serasında çiçek ve çeşitli bitkileri de yetiştiriyor. Bu bitki ve çiçekleri park ve bahçelerle buluşturmayı hedefleyen Dulkadiroğlu Belediyesi, pandemi süreciyle bunalan vatandaşların park ve bahçelerde huzur bulacağını iletti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Bahar ayları öncesinde park ve bahçelerimizde genel bir bakım yapıyoruz. Bu genel bakım içerisinde park ve bahçelerimizdeki tüm malzemelerin tamir edilmesi ve yenilenmesi de mevcuttur. Ayrıca çiçek, ağaç ve çeşitli bitkilerin park ve bahçelerle buluşturulması da yer almaktadır. Bu konuda ekiplerimiz şuanda çalışıyorlar. İnşallah park ve bahçelerimizde vatandaşlarımız pandemi döneminin stresini atacak. Çocuklarımızın eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesi adına oyun guruplarımızın da bakımını yapıyoruz. Bahar ayları insanlarda mutluluğu tetikler. Bizler de vatandaşlarımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”