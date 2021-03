Dulkadiroğlu, Başkan Okay'la sosyal tesis zengini oldu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, göreve geldiği günden bu yana bölgesini adeta sosyal tesis zengini haline getirdi. İlçenin dört bir yanına sosyal tesisler inşa eden Başkan Okay, ihtiyaç duyulan yeni alanlarda ise sosyal tesis çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ın ve ilçesinin genel durumunu da değerlendirdi. Başkan Okay, Kahramanmaraş’ın ekonomiye yüksek katma değer sağladığının altını çizdi. Şehrin her geçen gün geliştiğine ve büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Okay, şunları aktardı: “Kahramanmaraş’ımız her geçen gün gelişmekte ve büyümektedir. Yerel yöneticiler olarak bizler de bu büyümeye ve gelişmeye çok büyük katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımız ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşması adına gece gündüz çalışıyoruz. Güçlü sanayisiyle Türkiye ekonomisine çok büyük katma değer sağlayan Kahramanmaraş’ımız her bakımdan kahramandır. Özellikle ekonominin gelişmesi ve büyümesi adına Kahramanmaraşlı kahraman iş adamlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah 2023 vizyonu kapsamında daha büyük ve başarılı işlere imza atacağız.”

HER GEÇEN GÜN DEĞİŞEN VE GELİŞEN BİR İLÇEYİZ

İlçesiyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Başkan Okay, şunları aktardı: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi adına gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz ilk gün kafamızda olan ve bizlere aktarılan tüm sorunları gidermek için kolları sıvadık. İlçemizin en önemli sorunu ulaşım ve alt yapıydı. Bu sorunu çözmek adına çok büyük çalışmalar yaptık. Bölgemizin tamamında parke, asfalt ve yol çalışmalarını yoğunlaştırdık. Bu yoğun çalışmayla birlikte ilk üç yılda vatandaşlarımızın ayağını çamurdan keserek yol standartlarını yükselttik. Şuanda imara yeni açtığımız bölgelerde bu alt yapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca ekiplerimiz daha önceden yaptığımız ve çeşitli nedenlerle bozulan yerlerle alakalı çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yapmaktadır.”

METROPOL İLÇENİN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

İlçesinin tarihi ve kültürel açıdan bir çok zenginliğe ev sahipliği yaptığını aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şehir merkezinde bulunan önemli bir metropol ilçeyiz. Bu konumun hassasiyetini bilerek çalışma yapıyor ve proje üretiyoruz. Türkiye’de ilk olan Kamu Külliyesi projesi bu düşüncenin ürünüdür. Metropol ilçeye yakışır, vatandaşlarımızın yüksek standartlarda hizmet alabileceği önemli bir merkezdir. İlçemizin ihtiyaçlarını belirliyor, ona göre projeye üretiyoruz. İlçemiz tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir alanda yer alıyor. Bu durumu iyi değerlendirerek çok özel projelere imza attık. Bu projelerimiz birçok alanda ses getirdi. Özellikle konak restorasyonları bakımından önemli bir tecrübeye ve deneyime sahibiz. Kahramanmaraş’ımızın kültürünü yansıtan konakları içerisini de aynı önemde dizayn ederek hizmete sunduk.”

SOSYAL TESİSİ BAKIMINDAN ZENGİNİZ

Başkan Okay, ilçesinin dört bir yanına sosyal tesisler inşa ettiğini dile getirerek şunları aktardı: “İlçemizin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de sosyal tesis konusuydu. Vatandaşımızın bizden talebi taziye eviydi. Ancak bizler taziye evi konseptini genişleterek sosyal tesis projesini ortaya koyduk. Şuanda 22 mahallemizde geniş kapsamlı inşa ettiğimiz sosyal tesisimiz bulunmaktadır. Bu sosyal tesislerimizin 19 adeti aktif haldedir, 3 adetinin inşaatı ise yaz aylarında tamamlanacak ve açılışını yapacağız. Bu sosyal tesislerimiz hem taziye amaçlı, hem düğün ve nişan gibi özel günler için, hem mahalle toplantıları, konferans, söyleşi gibi etkinliklerde de kullanılabilecek. Bu tesislerimizin içerisinde bir mini kütüphane de yer almaktadır. Çeşitli kurs ve eğitim amacı ile de kullanılabilmektedir. Yine tesis içerisinde vatandaşlarımızın belediyemizle en önemli irtibat noktası olan muhtarlıkların da bir ofisi yer almaktadır.”

İLÇEMİZE FARKLI KONULARDA BİRÇOK SOSYAL TESİS KAZANDIRDIK

Başkan Okay, konuyla ilgili şunları aktardı: “Bunun dışında sağlık merkezi, spor tesisleri, gençlik merkezleri, vakıf ve kuran kursları, Pazar yerleri ve daha birçok bakımdan sosyal tesisler inşa ettik. Özellikle gençlik merkezlerimiz çok büyük ses getirdi. Şuanda hizmet veren Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimiz Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en büyüğü konumundadır. Ayrıca ilçemizin dört bir yanına spor tesisleri yaptık. Halı sahalar ve güreş sahaları bunlara örnektir. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda sağlık merkezleri inşa ederek sağlık müdürlüğüne teslim ettik. Burada amacımız vatandaşımızın her türlü sorununa çözüm bulmaktır.”

İLÇEMİZİ KALKINDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Okay, son olarak şunları söyledi: “Başarılı bir dönemin ardından sayın cumhurbaşkanımızın teveccühü ve milletimizin iradesiyle ikinci bir döneme başladık. Bu dönemde de özverili bir şekilde çalışıyor ve ilçemizin kalkınması, gelişmesi ve daha güzel olması için mücadele ediyoruz. Yılmadan, yorulmadan, bu asil millet için çalışmaya devam edeceğiz. Şu anda birçok projemiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Spor tesisleri, sosyal tesisler ve tarihi ve kültürel projelerimiz özverili bir şekilde sürüyor. Ayrıca ilçemizin en önemli sorunu olan kentsel dönüşümle alakalı da üzerimize düşeni yapıyoruz. Bununla ilgili önemli projelerimiz var. Bu noktada vatandaşlarımızın bizlere desteği önemlidir. Onların desteğiyle bu projelerimizi de başarılı bir şekilde hayata geçireceğiz. Dulkadiroğlu ilçesi Türkiye’ye örnek olma yolunda ilerlemeye devam edecek”